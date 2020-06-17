17 Июнь 2020 2020-06-17T10:05:41+03:00

За сутки умер еще один человек Фото: Из архива КП.

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 17 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 17 июня 2020 года составило 23 человека. За последние сутки умер мужчина 48 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 329 человек. Снят карантин с 6852 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 161 человек.

По состоянию на 17 июня всего с нарастающим итогом проведено 81 419 исследований материала на COVID-19, в том числе за 16 июня проведено 1 745 исследований. Всего проведено 480 исследований на антитела к COVID-19 методом ИФА.

ИСТОЧНИК KP.RU