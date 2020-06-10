2020-06-09T20:26:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 10 июня 2020 года: Роспотребнадзор рассказал о тестах на COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 10 июня 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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У каждого вида исследования свои цели и назначенияУ каждого вида исследования свои цели и назначенияФото: Из архива "КП"
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В Курской области проводят три вида исследований на COVID-19, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. У каждого из них свои цели и назначения.

Первый вид - молекулярная диагностика. Тест предназначен для распознания коронавирусной инфекции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки, затем методом ПЦР выявляется наличие или отсутствие генетического материала вируса (РНК коронавируса) в биологическом материале человека. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка.

Второй вид - анализ на антитела. IgM и IgG – это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом. IgM появляются в самом начале заболевания и свидетельствуют о текущей инфекции. IgG вырабатываются тогда, когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие говорит о перенесенном заболевании и формирующемся иммунитете.

Третий вид - анализ на вирусные антигены (белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой). Тест выявляет их в мазке из носа. Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Существенным ограничением для применения таких тестов является их невысокая аналитическая чувствительность.

По данным оперативного штаба на 7:30 9 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 619 (+58) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 9 июня 2020 года составило 18 человек. В том числе за последние сутки умерла 50-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 9 июня 2020 года составило 1861 человек. В том числе за последние сутки выписано 55 человек.

В Курске увеличивают количество общественного транспорта. К 15 июня планируется увеличение подвижного состава до 90%.

В Курске возобновляют оказание плановой медпомощи. На первом этапе уже начали работать две государственные стоматологические клиники.

Куряне, взявшие под опеку стариков и детей на период пандемии, получили выплаты. Деньги перечислили 14 гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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