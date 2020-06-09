В Курской области из-за пьяных водителей погибли 16 человек
С начала года в Курской области произошло 64 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых 16 человек погибли и 78 – получили ранения.
С 9 по 21 июня в регионе пройдет информационно-профилактическая кампания «Трезвый водитель», в рамках которой водителей ждут массовые проверки на предмет наличия у них признаков опьянения.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области - 36-70-01, 36-70-02.
ИСТОЧНИК KP.RU