2020-06-09T18:59:25+03:00
Происшествия

В Курской области из-за пьяных водителей погибли 16 человек

78 – получили ранения
Яна ШЕЛЕСТ
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С 9 по 21 июня в регионе пройдет кампания «Трезвый водитель»С 9 по 21 июня в регионе пройдет кампания «Трезвый водитель»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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С начала года в Курской области произошло 64 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в которых 16 человек погибли и 78 – получили ранения.

С 9 по 21 июня в регионе пройдет информационно-профилактическая кампания «Трезвый водитель», в рамках которой водителей ждут массовые проверки на предмет наличия у них признаков опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области - 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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