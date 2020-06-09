Число умерших из-за коронавируса в Курске на 9 июня 2020 года составило 18 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 9 июня 2020 года составило 18 человек. В том числе за последние сутки умерла 50-летняя женщина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 454 человек. Снят карантин с 6 322 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 158 человек.
о состоянию на 9 июня всего с нарастающим итогом проведено 68 791 исследований материала на COVID-19, в том числе за 8 июня обследовано 1 326 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU