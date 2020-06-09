В Курске увеличивают количество общественного транспорта

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:33:04+03:00

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В период постепенного снятия ограничений движения пассажирского транспорта города Курска, в областном центре проводится ежедневный мониторинг пассажиропотока с целью регулирования выпуска общественного транспорта и определения времени работы маршрутов на линии.

На сегодняшний в Курске в полной мере осуществляются перевозки по 40 маршрутам. Еще на 65 направлениях выпуск подвижного состава составляет 75%. К 15 июня планируется увеличение подвижного состава до 90%.

Особое внимание уделяется анализу пассажиропотока в вечернее время после 22 часов на центральных улицах города: Ленина, Карла Маркса, Перекальского.

Весь городской пассажирский транспорт оборудован спутниковой системой ГЛОНАСС и контролируется Центральной диспетчерской службой. На сайте Центральной диспетчерской службы, а также с помощью мобильных приложений Bustime и ЯндексТанспорт пассажиры могут в режиме реального времени узнать о текущем местоположении маршрутных транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU