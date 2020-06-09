Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске возобновляют оказание плановой медпомощи

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:06:07+03:00

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На первом этапе уже начали работать две государственные стоматологические клиники. С 8 июня граждане с детьми могут обращаться в детскую поликлинику №8 города Курска (просп. Энтузиастов, 18), взрослые – в областную стоматологическую поликлинику (ул. Садовая, 42а).

С 16 июня планируется начать оказание плановой терапевтической стоматологической помощи в Железногорске, где готовится к открытию с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм стоматологическое отделение при горбольнице №2.

Решение о дальнейшем возобновлении плановой медпомощи будет приниматься согласно рекомендациям Минздрава России, главного государственного санитарного врача Курской области, регионального оперативного штаба.

Предполагается, что после 1 июля плановая работа поликлиник региона начнет постепенно возобновляться, но это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Однако и в настоящее время ограничений по оказанию медпомощи нет, в экстренных случаях при соблюдении всех санитарно-эпидемических требований она оказывается. Ведется заочная плановая медицинская консультация; как и раньше, можно вызывать врача на дом, сказали в администрации региона.

При направлении пациентов для оказания высокотехнологической медицинской помощи в федеральные клиники им на базе лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера выполняют тестирование на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU