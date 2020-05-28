Коронавирус в Курске, последние новости на 28 мая 2020: обследование прошли более 50 тысяч человек

В Курской области обследование на коронавирус прошли 50 130 человек, из них 26 351 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии, 22 435 – в Курском кожно-венерологическом диспансере 1 436 – в инфекционной больнице им. Семашко.

По данным оперативного штаба на 7:30 27 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 719 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев заражения - в Курске (1619) и Курском районе (169), а также в Железногорском (1320 и Поныровском (128) районах.

Три заболевших врача сейчас проходят лечение в состоянии средней тяжести в больнице им. Семашко.

Открытие кафе и фитнес-центров планируется на третьем этапе снятия ограничений. Окончательные решения будут принимать с учетом эпидобстановки и согласно требованиям Роспотребнадзора.

В регионе предоставляются беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. По состоянию на 13 мая от курских предпринимателей поступило 177 таких заявок на общую сумму почти в 281 млн рублей. Сто заявок на сумму в 175 млн рублей одобрены, уже выдано 47 таких кредитов.

Курские абитуриенты могут подать документы в вузы дистанционно. Для этого необходимо иметь сертификат электронной подписи, получить который можно через сайт региональной Кадастровой палаты.