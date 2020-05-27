Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: абитуриенты могут подавать документы в вузы дистанционно

27 Май 2020 2020-05-27T16:36:25+03:00

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Курские абитуриенты могут подать документы в вузы дистанционно. Для этого необходимо иметь сертификат электронной подписи, получить который можно через сайт региональной Кадастровой палаты.

Электронный способ позволяет подать документы в любой вуз страны или несколько вузов одновременно, при этом сэкономить время и избежать контактов с большим количеством людей в период распространения коронавирусной инфекции.

Получить сертификат электронной подписи можно в удостоверяющем центре Кадастровой палаты. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в «Личном кабинете» и оплатить услугу. Для оформления сертификата понадобятся также паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы документов). Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги; она подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем.

Отличие процесса получения сертификата электронной подписи именно в Кадастровой палате, а не других удостоверяющих центрах заключается в том, что его можно оформить только в «Личном кабинете» на официальном сайте. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату. Срок действия сертификата составляет 15 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU