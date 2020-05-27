Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроют кафе и фитнес-центры?
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Ограничения будут снимать поэтапноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.
Также от представителей малого и среднего бизнеса в администрацию региона поступили вопросы о сроках снятия ограничений с предприятий общепита и фитнес-центров.
Глава региона Роман Старовойт сообщил, что их открытие планируется на третьем этапе снятия ограничений. Окончательные решения будут принимать с учетом эпидобстановки и согласно требованиям Роспотребнадзора.
В ближайшей перспективе – рассмотреть на оперативном штабе возможность возобновления работы магазинов непродовольственных товаров.
ИСТОЧНИК KP.RU