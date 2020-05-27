2020-05-27T09:18:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: когда откроют кафе и фитнес-центры?

Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Ограничения будут снимать поэтапноОграничения будут снимать поэтапноФото: Светлана ВОЛКОВА
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Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу.

Также от представителей малого и среднего бизнеса в администрацию региона поступили вопросы о сроках снятия ограничений с предприятий общепита и фитнес-центров.

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что их открытие планируется на третьем этапе снятия ограничений. Окончательные решения будут принимать с учетом эпидобстановки и согласно требованиям Роспотребнадзора.

В ближайшей перспективе – рассмотреть на оперативном штабе возможность возобновления работы магазинов непродовольственных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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