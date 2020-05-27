2020-05-27T10:00:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 мая 2020 года составило 2719 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 27 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе сохраняется напряженная обстановкаВ регионе сохраняется напряженная обстановкаФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 27 мая 2020 года составило 2719 человек.

По данным оперативного штаба на 7:30 27 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2 719 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1600 пациентов: 111 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 57 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 95 – в Курской городской больнице №6; 1337 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1110 (+90) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день скончались 9 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 922 человека. Снят карантин с 4 881 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 178 человек.

‍ По состоянию на 26 мая всего с нарастающим итогом проведено 49 696 исследований материала на COVID-19, в том числе за 25 мая обследовано 1 432 человека.

В Курской области число выявленных случаев коронавируса удваивается раз в 12 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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