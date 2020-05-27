2020-05-27T09:24:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: поступило 177 заявок на кредиты на выплату зарплаты

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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350 малых и средних предприятий региона решили воспользоваться кредитными каникулами350 малых и средних предприятий региона решили воспользоваться кредитными каникуламиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

В регионе предоставляются беспроцентные кредиты на выплату заработной платы.

По состоянию на 13 мая от курских предпринимателей поступило 177 таких заявок на общую сумму почти в 281 млн рублей. Сто заявок на сумму в 175 млн рублей одобрены, уже выдано 47 таких кредитов. 350 малых и средних предприятий региона решили воспользоваться кредитными каникулами. Из них 207 предпринимателей уже получили поддержку, сообщили в обладминистрации.

Напомним, Курская область входит в группу регионов с высокими темпами распространения коронавируса среди регионов ЦФО. Наибольший темп отмечен в Костромской области - раз в 11 дней, наименьший - в Тверской 28 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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