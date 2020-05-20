2020-05-19T21:50:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 20 апреля 2020: с начала эпидемии проведено 37 204 тестов

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 20 апреля 2020 года, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследованийВ Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследованийФото: Из архива "КП"
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В Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследований материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1454 человека.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 19 мая 2020 года составило 604 человек. В том числе девять человек выписались за последние сутки.

Перед отправкой в армию новобранцы проходят экспресс-тестирование на коронавирус. На территории сборного пункта развернуты отдельные пункты забора анализов, проведения тестов, дезинфекции одежды. Уже в чистой зоне призывников осматривают врачи.

В Курской области увеличивают количество мест для приема возможных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В терапевтическом корпусе БСМП и бывшем здании областного онкодиспансера в ближайшее время развернут 260 коек. На втором этапе в том же медицинском учреждении до 10 июня откроют еще 325 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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