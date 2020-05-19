19 Май 2020 2020-05-19T10:04:22+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 18 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 19 мая 2020 года составило 2095 человек/

По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1484 пациента: 152 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 74 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 88 – в Курской городской больнице №6; 1170 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

Всего выписано 604 (+9) пациентов.

По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 7 человек.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 1828 человек. Снят карантин с 3227 человека.

В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 175 человек.

В Курской области с начала эпидемии проведено 37 204 исследований материала на COVID-19, в том числе за последние сутки обследовано 1454 человека.

Из-за пандемии коронавируса пожилые люди от 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции. Работники в возрасте 65+, которые не ушли в отпуск на этот период и не трудятся удаленно, могут получить третий за время пандемии электронный больничный на дни по 29 мая, сообщили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU