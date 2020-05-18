2020-05-18T18:04:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в больницах увеличат число мест для больных COVID-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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Все необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для начала работы больницы с пациентами с COVID-19 закуплены в должном объеме, пообещали в администрацииВсе необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для начала работы больницы с пациентами с COVID-19 закуплены в должном объеме, пообещали в администрацииФото: Из архива КП.
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В Курской области увеличивают количество мест для приема возможных пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В терапевтическом корпусе Курской городской больницы скорой медицинской помощи и бывшем здании областного онкодиспансера в ближайшее время развернут 260 коек. На втором этапе в том же медицинском учреждении до 10 июня откроют еще 325 мест.

В социальных сетях появилось открытое письмо сотрудников БСМП. Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

- Перепрофилирование БСМП находится на контроле областного комитета здравоохранения. Все необходимые средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты для начала работы больницы с пациентами с COVID-19 закуплены в должном объеме, будет приобретен и компьютерный томограф. Права сотрудников БСМП в вопросах оплаты труда ущемлены не будут: после того, как стационар начнет работать с пациентами с COVID-19, установят все положенные стимулирующие доплаты, - сказал Андрей Викторович.

Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской начал проверку по факту возможной невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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