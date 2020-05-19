2020-05-19T18:47:15+03:00
Политика

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: призывники пройдут тестирование

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Яна ШЕЛЕСТ
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На территории сборного пункта развернуты отдельные пункты забора анализовНа территории сборного пункта развернуты отдельные пункты забора анализов
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В этом году в ряды Вооруженных сил призовут порядка 1,5 тысячи курян. К отправке готовы уже более 100 молодых людей, и 21 мая их доставят в воинские части. Большинство юношей будет служить в частях Западного военного округа, порядка 15 процентов – в Южном и Центральном округах.

Перед отправкой в армию новобранцы проходят экспресс-тестирование на коронавирус. На территории сборного пункта развернуты отдельные пункты забора анализов, проведения тестов, дезинфекции одежды. Уже в чистой зоне призывников осматривают врачи.

Потоки призывников разделены, для них теперь на сборном пункте один КПП, для контрактников - еще один. Постоянно проводится дезинфекция территории сборного пункта и технических средств.

В воинские части ребята отправляются малыми партиями в основном автомобильным транспортом. Всех новобранцев, прибывших в воинские части, отправят на двухнедельный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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