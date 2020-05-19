Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 19 мая 2020 года составило 604 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 19 мая 2020 года составило 604 человек. В том числе девять человек выписались за последние сутки.
По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1484 пациента: 152 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 74 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 88 – в Курской городской больнице №6; 1170 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU