2020-05-19T10:09:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 19 мая 2020 года составило 604 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 19 мая 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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За последние сутки выписались девять человекЗа последние сутки выписались девять человекФото: Из архива КП.
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 19 мая 2020 года составило 604 человек. В том числе девять человек выписались за последние сутки.

По данным оперативного штаба на 7:30 19 мая, в Курской области всего зарегистрировано 2095 (+80) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1484 пациента: 152 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 74 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 88 – в Курской городской больнице №6; 1170 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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