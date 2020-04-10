Коронавирус в Курской области, последние новости на 10 апреля 2020: в областном центре прошла масштабная санитарная обработка

В Курске снова прошла масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей. Дезинфекция проходила во всех округах города. За день обработали 26 парков и скверов, четыре десятка подземных и наземных переходов, порядка 200 остановок общественного транспорта. Кроме того, обработана 1741 придомовая территория - в этих работах были задействованы 630 человек. Дезинфекцию обеспечивали более 80 человек.

9 апреля коронавирус подтвердился еще у десяти жителей Курской области. Результаты поступили в регион из столичного референс-центра. Из них семь человек без каких-либо клинических проявлений болезни находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

Еще трое пациентов на изоляции в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко. Их самочувствие удовлетворительное, медиками проводится вся необходимая терапия. В целом за все время COVID-19 подтвержден у 20 курян.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Три человека, среди которых и восьмимесячный ребенок выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы. Первый заболевший коронавирусом в Курской области рассказал о том, где заразился и как протекало его заболевание.