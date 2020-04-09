2020-04-09T10:19:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый выздоровевший от коронавируса в Курске: "У меня не было даже кашля"

Александр рассказал о том, как у него протекал коронавирус и как его лечили в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске трое пациентов с коронавирусом вылечились, а один скончался с неподтвержденным диагнозом от пневмонииВ Курске трое пациентов с коронавирусом вылечились, а один скончался с неподтвержденным диагнозом от пневмонииФото: предоставлено пресс-службой
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Как уже сообщала "КП", 8 апреля трое курян, переболевших корнавирусом, выписались из больницы. Двое из них – жители Курской области. Один – инженер Александр Новиков, приехал в Курск к родителям из столицы на время перехода на удаленную работу. Он заразился от коллеги. В Курской области он стал первым, кому поставили диагноз коронавирус. И первым же спустя примерно десять дней он выписался из больницы, куда его доставили по "скорой" с высокой температурой.

- У нас на работе неcколько человек действительно выезжали заграницу. Но они на работу не выходили, их сразу сажали на карантин. Соответственно коллега, от которого я заразился, подцепил заразу где-то в метро или в электричке, - рассказал курянин.

25 марта у Александра поднялась температура. Он решил, что это просто простуда, не придал этому особого значения. Но на следующий день столбик термометра подскочил резко до 38,6. Вызвали «скорую» и Александра отвезли в инфекционную больницу имени Семашко. Вероятно, врачей насторожил тот факт, что мужчина приехал из столицы, где вовсю уже бушевала зараза в то время как в Курске еще официально не было зарегистрировано ни одного больного коронавирусом.

Никакого кашля и других типичных для коронавируса симптомов у пациента не было. И все же его решили госпитализировать и взять анализ на опасный вирус, который дал впоследствии положительный результат.

- Первое время у пациента просто держалась высокая температура, была небольшая интоксикация. Ему назначили противовирусные препараты, антибиотики, проводилась иммунотерапия. Динамика сразу пошла положительная, - рассказывает заведующая отделением карантинных инфекций Курской областной инфекционной больницы имени Семашко Татьяна Гришакова.

Сейчас у Александра два отрицательных анализа на коронавирус, в наблюдении он не нуждается, будет находиться пока на самоизоляции дома.

В общей сложности лечение заняло больше десяти дней. У родных и знакомых Александра коронавирус не выявлен.

- Коронавирус лечится разными препаратами в зависимости от степени заболевания, в основном противовирусными, - говорит заведующая отделением карантинных инфекций областной инфекционной больницы имени Семашко Татьяна Гришакова. – В данном случае у молодого человека иммунная система хорошая, поэтому заболевание протекало легко.

Также в Курске выписаны с выздоровлением после коронавируса женщина с восьмимесячным ребенком, которые приехали весной из-за границы. Остальные члены этой семьи здоровы.

Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Без каких-либо явных проявлений болезни эти куряне находятся на домашнем карантине. Они - под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

Еще у 30 курян предварительные анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Для подтверждения они направлены в сертифицированный референс-центр в Москву. Эти куряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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