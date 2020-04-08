2020-04-08T12:32:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Больницы в Курске для зараженных коронавирусом: в каких районах открыты

Больницы в Курске для зараженных коронавирусом
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе планируют принимать пациентов с коронавирусом в трех медучрежденияхВ регионе планируют принимать пациентов с коронавирусом в трех медучрежденияхФото: предоставлено пресс-службой
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Как уже сообщала КП, в регионе подтверждены еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого официально в регионе числится десять зараженных коронавирусом.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 8 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 172 человека, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 895 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции - 73 пациента с признаками ОРВИ и пневмониями. Все пациенты - под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, сказали в администрации региона.

Напомним, на этой неделе скончался пациент больницы им. Н.А. Семашко. При жизни ему был поставлен диагноз "внебольничная пневмония".

В настоящий момент пациентов с коронавирусом принимает только областная инфекционная больница им. Н.А. Семашко.

Однако в Курске продолжают готовить больницы к возможному приему больных коронавирусной инфекцией. Койко-места предусмотрены в трех учреждениях здравоохранения. Главным является областная инфекционная больница имени Н.А.Семашко, при необходимости пациентов направят в горбольницу №6 и курский городской роддом. Сейчас эти учреждения перепрофилируются, сообщили в администрации региона.

В ОБУЗ «Курская городская больница № 6» для запуска дополнительных мест предстоит завершить работы с канализацией и установить ограждение, а также оборудовать места для мойки автомобилей. Вопрос с энергоснабжением уже решен. Помимо того, предстоит оборудовать компрессор для централизованной подачи кислорода – поставка ожидается к концу месяца. До этого момента специалисты учреждения будут использовать кислородные баллоны, на качестве оказания медпомощи это не отразится. Одновременно ведутся подготовительные работы для установки санитарных шлюзов.

- 10-го числа перейдем к общестроительным работам. Их закончат за два дня, поскольку необходимо установить перегородки из стеклопакета. Они уже готовятся на заводе, - сообщил Роман Старовойт.

Ведется перепрофилирование городского роддома. Рабочие ведут монтаж шлюзов. К 9 апреля планируется завершить работы с канализационной системой, установить ограждение и обеспечить мойку автомобилей. Продолжается оборудование кислородной разводки.

- Мы постараемся во всех учреждениях закончить основные работы к 24-му апреля, - добавил заместитель губернатора Алексей Смирнов.

О мерах защиты медперсонала при приеме больных с подозрением на коронавирус пока не сообщается.

Курские спасатели патрулируют регион и проводят беседы с населением. Украина временно закрыла с 7 апреля автомобильный пункт пропуска через государственную границу «Катериновка».

7,5 тысяч курских школьников получат компенсацию на питание. Ее в течение дистанционного периода будут получать родители, чьи дети бесплатно питаются в школе.

В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Одно из швейных предприятий временно сменило профиль из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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