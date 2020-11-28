Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 28 ноября 2020 года: для лечения пациентов применяют ковидную плазму

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 28 ноября 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий
На сегодняшний день почти 800 доноров сдали свою плазму

На сегодняшний день почти 800 доноров сдали свою плазму

Курская областная клиническая станция переливания крови производит антиковидную плазму, которую направляют в стационары для лечения больных с коронавирусом. На сегодняшний день почти 800 доноров сдали свою плазму крови для лечения больных COVID-19. Это здоровые пациенты, в крови которых при обследовании обнаружились антитела к коронавирусу.

«Мы активно применяем плазму для больных с новой коронавирусной инфекцией; при отсутствии противопоказаний как на начальных этапах заболевания, так и на более поздних периодах - после 21 дня. За это время получили кровь уже 100 человек, использовали мы около 250 доз», - сообщил заведующий отделением реанимации БСМП Александр Кузьменко.

Антиковидная плазма применяется в комплексной терапии. Уже через несколько дней после переливания состояние пациентов стабилизируется, улучшается их самочувствие, ускоряется процесс выздоровления.

За сутки от коронавируса умерли четверо курян. Всего скончались 190 человек.

В Курске продолжается акция по бесплатной раздаче масок на остановках. Волонтеры предлагают медицинские маски ежедневно с 08.30 до 10.00 и с 16.30 до 18.00.

В Курской городской поликлинике № 7 более месяца работает «Народная скорая помощь». Автоволонтеры доставляют медработников к больным на дом.

За два месяца в районные суды Курской области поступило свыше 800 материалов о нарушении масочного режима.

Интересное

Рекомендуемые