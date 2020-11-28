Коронавирус в Курске, последние новости на 28 ноября 2020 года: для лечения пациентов применяют ковидную плазму

На сегодняшний день почти 800 доноров сдали свою плазму

Курская областная клиническая станция переливания крови производит антиковидную плазму, которую направляют в стационары для лечения больных с коронавирусом. На сегодняшний день почти 800 доноров сдали свою плазму крови для лечения больных COVID-19. Это здоровые пациенты, в крови которых при обследовании обнаружились антитела к коронавирусу.

«Мы активно применяем плазму для больных с новой коронавирусной инфекцией; при отсутствии противопоказаний как на начальных этапах заболевания, так и на более поздних периодах - после 21 дня. За это время получили кровь уже 100 человек, использовали мы около 250 доз», - сообщил заведующий отделением реанимации БСМП Александр Кузьменко.

Антиковидная плазма применяется в комплексной терапии. Уже через несколько дней после переливания состояние пациентов стабилизируется, улучшается их самочувствие, ускоряется процесс выздоровления.

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