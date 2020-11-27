В Курске продолжают бесплатно раздавать маски

С начала акции, которая стартовала 10 ноября, волонтеры распространили 22 455 масок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается акция по бесплатной раздаче масок на остановках. Волонтеры предлагают медицинские маски ежедневно с 08.30 до 10.00 и с 16.30 до 18.00 на трамвайных остановках «Площадь Перекальского» и «ЮЗГУ», на троллейбусных остановках «ул. Никитская», «Курский государственный университет», «Площадь Дзержинского» и на остановках «МегаГринн».

С начала акции, которая стартовала 10 ноября, волонтеры распространили 22 455 масок. Средства индивидуальной защиты раздают волонтеры высших учебных заведений, средних профессиональных учреждений и общественных объединений.

Присоединиться к ним и оказать помощь может любой желающий. Координатор городской молодежной биржи труда ответит на все вопросы по телефону 51-07-82.