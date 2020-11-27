Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

За сутки от коронавируса умерли четверо курян

Всего скончались 190 человек
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Эпидситуация остается сложной

Эпидситуация остается сложной

Фото: Из архива КП.

За сутки в Курской области выявили 156 новых случаев ковид.

Больше всего "новых" больных в Курске - 53 человека за сутки. В Железногорске 17 новых случаев, в Курском районе – 12, в Беловском и Курчатовском – по десять, в Поныровском – восемь, в Щиграх, Касторенском и Мантуровском районах – по шесть, в Суджанском и Фатежском районах – по пять, в Тимском районе – четыре.

За минувшие сутки скончались четыре человека от ковид. всего за время пандемии - 190 человек.