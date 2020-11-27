Режим повышенной готовности в Курске: в седьмой поликлинике работает «Народная скорая помощь»

Терапевты поликлиники получают в день не менее 200 вызовов

В Курской городской поликлинике № 7 более месяца работает «Народная скорая помощь». Автоволонтеры доставляют медработников к больным на дом.

«В связи с пандемией у врачей-терапевтов большая нагрузка. На одного специалиста приходится около 35 вызовов в день. Понадобился транспорт для медиков, и нам оказали поддержку администрация региона, городское Собрание и Народный фронт», - рассказала и.о. главного врача поликлиники №7 Светлана Белых.

Терапевты поликлиники получают в день не менее 200 вызовов. До пандемии коронавируса поликлиника, обслуживающая 53 тысячи населения, получала около 80 вызовов на дом в сутки.

Сейчас пяти медицинским учреждениям помогают около 20 автоволонтеров. Автотранспорт после смены проходит санитарную обработку.