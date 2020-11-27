В курские суды поступило свыше 800 материалов о нарушении масочного режима

За нарушение масочного режима предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За два месяца в районные суды Курской области поступило свыше 800 материалов о нарушении масочного режима. Поступили материалы в отношении граждан, находившихся без средств индивидуальной защиты дыхания: в зданиях железнодорожных вокзалов - в Кировский и Льговский, в отделении банка – в Тимский, при посещении автозаправочной станции – в Советский, в пункте медицинской скорой помощи – в Поныровский.

За нарушение масочного режима предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

На данный момент судами области рассмотрено более 300 таких материалов, из них Промышленным – 103, Ленинским - 55, Фатежским – 15, Беловским – 15. Средний размер назначаемого районными судами Курской области штрафа – 1000-3000 рублей.