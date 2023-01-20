Старший лейтенант из Курска погиб в ходе СВО

В СВО погиб еще один курянин
Фото: материалы пресс-служб
Очередную трагическую новость сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб еще один курянин - старший лейтенант Антон Крестьянников. Ему было всего 38 лет.
Раннее в ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Александр Будовский. Ему было 30 лет. Александр был мобилизован осенью. 17 января в Мантуровском районе простились с военнослужащим.
Также в ходе специальной военной операции погибли еще двое курян.
Рядовой Евгений Язынин был мобилизован из Железногорска. Погиб в Луганской Народной Республике.
Сержант Александр Козырь был мобилизован из Курчатова. Награжден знаком «За верность долгу и мужество».