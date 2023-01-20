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НовостиПолитика20 января 2023 8:49

Старший лейтенант из Курска погиб в ходе СВО

Антону Крестьянникову было 38 лет
Кристина ГОРБАТЕНКО
В СВО погиб еще один курянин

В СВО погиб еще один курянин

Фото: материалы пресс-служб

Очередную трагическую новость сообщили в городской администрации. В ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик погиб еще один курянин - старший лейтенант Антон Крестьянников. Ему было всего 38 лет.

Раннее в ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Александр Будовский. Ему было 30 лет. Александр был мобилизован осенью. 17 января в Мантуровском районе простились с военнослужащим.

Также в ходе специальной военной операции погибли еще двое курян.

Рядовой Евгений Язынин был мобилизован из Железногорска. Погиб в Луганской Народной Республике.

Сержант Александр Козырь был мобилизован из Курчатова. Награжден знаком «За верность долгу и мужество».