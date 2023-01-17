Мобилизованный из Курской области погиб в ходе СВО

Военнослужащему было 30 лет Фото: Архив "КП"

В областной администрации сообщили очередную трагическую новость. В ходе проведения специальной военной операции погиб еще один курянин - рядовой Александр Будовский. Ему было 30 лет.

Александр был мобилизован осенью. Сегодня, 17 января, в Мантуровском районе простились с военнослужащим.

Ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции погибли еще двое курян, об этом сообщает администрация Курской области.

Рядовой Евгений Язынин был мобилизован из Железногорска. Погиб в Луганской Народной Республике.

Сержант Александр Козырь был мобилизован из Курчатова. Награжден знаком «За верность долгу и мужество».