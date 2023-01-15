В СВО погибли еще двое мобилизованных курян

О случившемся сообщили в администрации региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погибли еще двое курян, об этом сообщает администрация Курской области.

Рядовой Евгений Язынин был мобилизован из Железногорска. Погиб в Луганской Народной Республике.

Сержант Александр Козырь был мобилизован из Курчатова. Награжден знаком «За верность долгу и мужество».

- Соболезнуем родным и близким Евгения и Александра, - сказали в администрации региона.

14 января в Курской области простились с двумя курянами, погибшими в ходе специальной военной операции.

Владимир Найденко родился в Обоянском районе. В 1999 году принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона и являлся ветераном боевых действий. Он был мобилизован осенью 2022 года.

Андрей Митин уроженец Дмитриевского района. Он ушел добровольцем в зону СВО.

6 января в Медвенском районе Курской области простились с участником специальной военной операции, 47-летним добровольцем Переверзевым Николаем, погибшим 15 декабря на территории ДНР в Артемовске (Бахмуте).