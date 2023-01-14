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НовостиПолитика14 января 2023 17:06

Ещё два курянина погибли в ходе СВО

Об этом сообщили в областной администрации
Кристина ГОРБАТЕНКО
С военнослужащими простились 14 января

С военнослужащими простились 14 января

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 января, в Курской области простились с двумя курянами, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в областной администрации.

Владимир Найденко родился в Обоянском районе. В 1999 году принимал участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона и являлся ветераном боевых действий. Он был мобилизован осенью 2022 года. .

Андрей Митин уроженец Дмитриевского района. Он ушел добровольцем в зону СВО.