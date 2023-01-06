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НовостиПолитика6 января 2023 14:14

47-летний курянин погиб в СВО

6 января прошло прощание с Николаем Переверзевым
Ольга ДАНИЛОВА
В регион продолжают поступать печальные вести

В регион продолжают поступать печальные вести

Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 января в Медвенском районе Курской области простились с участником специальной военной операции, 47-летним добровольцем Переверзевым Николаем, погибшим 15 декабря на территории ДНР в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщает администрация региона.

Николай Николаевич родился в селе Спасское Медвенского района. Там же окончил школу. В сентябре 2021 года принял решение пойти защищать интересы России. Николай представлен к государственным наградам.

- Разделяем горечь утраты с родными и близкими воина, - добавили в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что лейтенант Григорий Петунин и рядовой Александр Науменко погибли при выполнении специального задания в ходе СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Григорию было 43 года, Александру - 33 года.