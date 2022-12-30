В ходе СВО погибли еще два курянина

Григорий Петунин и Александр Науменко погибли при выполнении специального задания Фото: Архив "КП"

И снова трагические новости сообщают в мэрии Курска. В ходе специальной военной операции погибли еще два курянина.

Лейтенант Григорий Петунин и рядовой Александр Науменко погибли при выполнении специального задания в ходе СВО на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Григорию было 43 года, Александру - 33 года.

Ранее, 23 декабря, курчатовец Алексей Назаров скончался в госпитале от тяжелых ран, полученных в бою. С апреля он принимал участие в специальной военной операции, воевал в отряде добровольцев «Барс 4», был командиром минометного расчета. Алексей - автор слов гимна «Барс 4». Он был активным участником и одним из организаторов патриотических мероприятий, которые проводили десантники Курчатова.