На границе Курской области российские военные в настоящий момент выполняют боевые задачи

В приграничных районах Курской области снова неспокойно Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 6 августа, в Курской области неспокойно. Вечером в региональной администрации сообщили о том, что в приграничном Глушковском районе идут бои.

- В Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным разведкой целям на сопредельной территории, - говорят в областной администрации.

Курян просят сохранять спокойствие.

Это не первое происшествие за сегодня. Ранее КП сообщала, что утром 6 августа была пресечена попытка диверсии на курском аэродроме, где базируются военные. К счастью, пострадавших и разрушений нет. На месте работали специалисты.

А днем 6 августа со стороны Украины был обстрелян Глушковский район. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Сегодня днем противник обстрелял окрестности двух населенных пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнем подавили точки ВСУ. Благодарю наших защитников! Спасибо всем, кто проявляет бдительность и прошу сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону 112, - сказал глава региона.