ВСУ пытались атаковать курский аэродром

О попытке диверсии сообщил губернатор Роман Старовойт Фото: Архив "КП"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 6 августа, была пресечена попытка диверсии на курском аэродроме, где базируются военные. К счастью, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают специалисты.

- Дорогие земляки, прошу с пониманием отнестись к этой ситуации и отказаться от использования квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов. Наши специалисты четко реагируют на все сообщения о таких приборах, которые поступают на телефон горячей линии 112. Также прошу провести разъяснительную работу с вашими детьми, так как зачастую именно подростки поднимают их в воздух, - обратился к курянам глава региона.