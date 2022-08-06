ВСУ обстреляли Глушовский район Курской области

Ответным огнем российские военные подавили точки ВСУ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Днем 6 августа произошла очередная атака на приграничные территории Курской области. На этот раз со стороны Украины был обстрелян Глушковский район. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Сегодня днем противник обстрелял окрестности двух населенных пунктов в Глушковском районе — села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, пострадавших и разрушений нет. Российские военные ответным огнем подавили точки ВСУ. Благодарю наших защитников! Спасибо всем, кто проявляет бдительность и прошу сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах по телефону 112, - сказал глава региона.

Ранее КП писала, что утром 6 августа, была пресечена попытка диверсии на курском аэродроме, где базируются военные. К счастью, пострадавших и разрушений нет. На месте работали специалисты.

- Дорогие земляки, прошу с пониманием отнестись к этой ситуации и отказаться от использования квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов. Наши специалисты четко реагируют на все сообщения о таких приборах, которые поступают на телефон горячей линии 112. Также прошу провести разъяснительную работу с вашими детьми, так как зачастую именно подростки поднимают их в воздух, - обратился к курянам Роман Старовойт.