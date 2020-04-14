Режим самоизоляции в Курске: перенесли начало сезона дачных перевозок

14 Апр 2020 2020-04-14T18:34:32+03:00

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В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

Перевозками к садово-огородным участкам нередко пользуются пассажиры, относящиеся к группе риска. Это может быть небезопасно для их здоровья.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Курская область занимает 10 место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения.

Началось обследование на коронавирус курян старше 65 лет с признаками ОРВИ. Заявки на лабораторное исследование оформляет врач, вызванный из поликлиники на дом, сообщили в администрации региона.

У трех сотрудников АЭС - предварительный положительный диагноз CoVID-19. В настоящий момент работники Курской АЭС и все сотрудники, члены семей контактировавшие с ними, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU