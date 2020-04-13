Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: у трех сотрудников АЭС - предварительный положительный диагноз CoVID-19

При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19. Выраженных признаков заболевания ни у самих сотрудников, ни у членов семей нет. Первый анализ тестирования на коронавирусную инфекцию носит предварительный характер, для определения окончательного диагноза необходимы результаты не менее трех тестов, уточнили в администрации региона.

В настоящий момент работники Курской АЭС и все сотрудники, члены семей контактировавшие с ними, изолированы, у всех взяты анализы, в ближайшее время ожидаются результаты.

- Ситуация под контролем. Выполняются все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников станции, разработанные оперативным штабом Курской АЭС по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности. Курская АЭС вырабатывает электроэнергию в соответствии с диспетчерским заданием, - прокомментировал ситуацию директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

На Курской АЭС персонал использует средства индивидуальной защиты и гигиены, проводится ежедневный термоконтроль работников, регулярная дезинфекция помещений. Автобусы, осуществляющие перевозку персонала, подвергаются постоянной санитарной обработке, заверило руководство станции.

Все критически важные должности оперативного персонала Курской АЭС переведены на проживание в санаторий-профилакторий, где организована полная изоляция персонала с круглосуточным медицинским наблюдением.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

В Курской области умерли две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет.