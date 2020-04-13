Коронавирус в Курске, последние новости на 13 апреля 2020: зафиксировано 58 случаев заболевания в регионе

13 Апр 2020 2020-04-13T10:55:38+03:00

Маски в аптеках можно найти от 40 рублей за штуку, да и то с трудом Фото: Светлана ВОЛКОВА

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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 13 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Данные еще о 15 заболевших поступили 13 апреля в регион из референс-центра Москвы.

В целом из общего числа заразившихся коронавирусом (58 человек) три пациента выписаны по выздоровлению; 18 - на лечении в областной инфекционной больнице; 36 - без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Одна женщина с covid-2019, находившаяся на лечении в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко в тяжелом состоянии, скончалась в результате внезапной остановки сердечной деятельности.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 649 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся 81 человек с признаками ОРВИ и пневмониями. Снят карантин с 1249 человек.

Напомним, подтвержденные случаи инфекции зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в Железногорске.

По данным областной администрации, большая часть пациентов с COVID-19 - в возрасте от 50 до 69 лет. На втором месте - возрастная группа от 20 до 36 лет, на третьем - от 37 до 49 лет. Меньше всего заболевших зафиксировано среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU