Режим самоизоляции в Курске: умерла еще одна женщина с диагнозом коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T15:13:25+03:00

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В Курской области умерло две женщины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как сообщалось ранее, 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19; у нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, сообщили в администрации региона.

Точная причина смерти женщин будет установлена специалистами, поэтому в федеральную сводку по количеству умерших от COVID-2019 данные о них не включены, добавили чиновники.

Напомним, подтвержденные случаи инфекции зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в Железногорске.

По данным областной администрации, большая часть пациентов с COVID-19 - в возрасте от 50 до 69 лет. На втором месте - возрастная группа от 20 до 36 лет, на третьем - от 37 до 49 лет. Меньше всего заболевших зафиксировано среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU