Режим повышенной готовности: Курская область занимает 10 место в ЦФО по числу заболевших коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T13:29:15+03:00

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- На данный момент Курская область занимает 10 место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения. По статистике мы находимся в середине, но уровень и скорость распространения заболевания не позволяют нам расслабляться. Сейчас у нас на улицах в два раза больше людей, чем на прошлой неделе, - подчеркнул Роман Старовойт. - Мы коллегиально решаем, как соблюсти тонкую грань между максимальной защитой населения и минимальными потерями для бизнеса. Однако, ситуация не позволяет нам ослабить режим самоизоляции и расширить список предприятий, которым можно работать.

Ранее глава региона отметил, что ситуация развивается в неблагоприятном режиме: в области растет число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU