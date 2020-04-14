Режим повышенной готовности в Курске: тесты на коронавирус начали делать людям старше 65 лет

14 Апр 2020 2020-04-14T13:25:10+03:00

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Началось обследование на коронавирус курян старше 65 лет с признаками ОРВИ. Заявки на лабораторное исследование оформляет врач, вызванный из поликлиники на дом, сообщили в администрации региона.

Ранее глава региона отметил, что ситуация развивается в неблагоприятном режиме: в области растет число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU