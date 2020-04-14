2020-04-14T17:39:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима самоизоляции в Курске: какие устанавливают новые сроки и для чего

Продление режима самоизоляции в Курске
Яна ШЕЛЕСТ
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Курская область занимает 10 место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населенияКурская область занимает 10 место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населенияФото: Из архива "КП"
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Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

— Мы коллегиально решаем, как соблюсти тонкую грань между максимальной защитой населения и минимальными потерями для бизнеса. Однако, ситуация не позволяет нам ослабить режим самоизоляции и расширить список предприятий, которым можно работать, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона дал поручение в кратчайший срок разработать нормативно-правовой акт, который утвердит перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 20.6.1 КОАП РФ. На федеральном уровне такой перечень утвержден 12 апреля.

Курская область занимает 10 место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем 5 заболевших на 100 тысяч населения.

На утро 14 апреля в регионе зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших от коронавируса составило четыре человека.

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила о поступлении в регион новых тестов с укороченной пробоподготовкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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