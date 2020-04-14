14 Апр 2020 2020-04-14T11:07:18+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 14 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 14 апреля 2020 года составило четыре человека. Четвертый больной находился на домашнем лечении, болезнь у него протекала в легкой форме, сообщили в администрации региона. Выздоровевшему парню 20 лет.

Напомним, также выздоровели от коронавируса женщина с восьмимесячным ребенком, приехавшие из-за границы и молодой человек, который подхватил вирус в Москве.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них четыре пациента выписаны по выздоровлению; 18 – на лечении в областной инфекционной больнице (один пациент в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких); 34 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб.

ИСТОЧНИК KP.RU