Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в регион поступили тесты с укороченной пробоподготовкой

14 Апр 2020 2020-04-14T13:34:50+03:00

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Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила о поступлении в регион новых тестов с укороченной пробоподготовкой.

- Обследование с применением новых тестов уже идет. Полностью обследован на коронавирус персонал инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Завершается обследование сотрудников скорой медицинской помощи. Пока положительных результатов нет. Тестирование медиков продолжится с регулярностью один раз в неделю, - рассказала Ирина Хмелевская.

Ранее глава региона отметил, что ситуация развивается в неблагоприятном режиме: в области растет число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU