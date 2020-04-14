Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Ситуация развивается в неблагоприятном режиме"

Глава региона отметил, что ситуация развивается в неблагоприятном режиме: в области растет число зараженных COVID-19, есть случаи гибели среди заболевших.

- На данный момент Курская область занимает 10 место в ЦФО среди 18 субъектов с показателем пять заболевших на 100 тысяч населения. По статистике мы находимся в середине, но уровень и скорость распространения заболевания не позволяют нам расслабляться. Сейчас у нас на улицах в два раза больше людей, чем на прошлой неделе, - подчеркнул Роман Старовойт. - Мы коллегиально решаем, как соблюсти тонкую грань между максимальной защитой населения и минимальными потерями для бизнеса. Однако, ситуация не позволяет нам ослабить режим самоизоляции и расширить список предприятий, которым можно работать.

Глава региона дал поручение в кратчайший срок разработать нормативно-правовой акт, который утвердит перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 20.6.1 КОАП РФ. На федеральном уровне такой перечень утвержден 12 апреля.

Эта норма позволяет составлять протоколы на физических, юридических и должностных лиц, за невыполнение ограничений, введённых губернатором Курской области в режиме повышенной готовности.

Участие в заседании оперштаба принял митрополит Курский и Рыльский Герман, который рассказал о мерах по предупреждению распространения коронавируса в храмах. Во время пасхального богослужения священнослужители постараются не допустить скопления людей. Рассматривается возможность телетрансляции службы из Знаменского собора.

Заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская сообщила о поступлении в регион новых тестов с укороченной пробоподготовкой.

- Обследование с применением новых тестов уже идет. Полностью обследован на коронавирус персонал инфекционной больницы им. Н.А. Семашко. Завершается обследование сотрудников скорой медицинской помощи. Пока положительных результатов нет. Тестирование медиков продолжится с регулярностью раз в неделю, - рассказала Ирина Хмелевская.

Также началось обследование на коронавирус курян старше 65 лет с признаками ОРВИ. Заявки на лабораторное исследование оформляет врач, вызванный из поликлиники на дом.

Два пациента с подтвержденным результатом на covid-2019 скончались в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Одна женщина 69 лет умерла в результате остановки сердца на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, пациентка старше 70 лет умерла в результате острой дыхательной недостаточности на фоне тяжелой двусторонней пневмонии.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 14 апреля, в Курской области зарегистрировано 58 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.