2020-04-08T20:53:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы

Всеобщий режим самоизоляции в Курске
Яна ШЕЛЕСТ
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Список одобрен региональным РоспотребнадзоромСписок одобрен региональным Роспотребнадзором
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Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Как сообщалось ранее, с 6 апреля курские школьники приступили к дистанционному обучению. Ученикам льготных категорий на этот период выдадут продуктовые наборы. Из 33 муниципальных образований 13 приняли решение на период дистанционного обучения выплачивать денежную компенсацию.

В школьный продуктовый набор войдут мука и мучные изделия, крупы, макароны, бобовые, соки, фрукты, сахар, чай, какао, масло сливочное и растительное и др. Список одобрен региональным Роспотребнадзором.

Массовая выдача начнется с 10 апреля в соответствии с графиками, утвержденными в муниципалитетах. Продуктовые наборы будут выдаваться в школах. В случае возникновения вопросов по выдаче продуктовых наборов следует звонить по телефонам горячих линий, которые можно найти на сайте областного комитета образования и науки https://komobr46.ru/.

По состоянию на 8 апреля в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Без каких-либо явных проявлений болезни эти куряне находятся на домашнем карантине. Они под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

Курским медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19. Выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку для медперсонала, оказывающего помощь людям, заразившимся новой коронавирусной инфекцией и попавшим в группу риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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