Коронавирус в Курске: медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19

8 Апр 2020 2020-04-08T20:34:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Курским медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19, сообщили в областной администрации. Выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку для медперсонала, оказывающего помощь людям, заразившимся новой коронавирусной инфекцией и попавшим в группу риска.

Стимулирующие доплаты получат врачи скорой медицинской помощи, фельдшеры, медсестры и доктора, оказывающие пациентам с COVID-19 и подозрением на заражение первичную медико-санитарную помощь и помощь в стационарах.

Размер стимулирующих выплат определяется исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе за 9 месяцев 2019 года. Средства на эти цели будут направлены из федерального бюджета. Первые выплаты произведут за апрель.

Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Без каких-либо явных проявлений болезни эти куряне находятся на домашнем карантине. Они - под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

Еще у 30 курян предварительные анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Для подтверждения они направлены в сертифицированный референс-центр в Москву. Эти куряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU