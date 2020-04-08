Коронавирус в Курске: медики назвали основные симптомы заболевания

8 Апр 2020 2020-04-08T18:54:36+03:00

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На онлайн-конференции по эпидемической ситуации в Курской области рассказали об основных симптомах заражения коронавирусной инфекцией. По наблюдению медиков, они сходны с другими симптомами ОРВИ, плюс у заболевших отмечается сильный сухой кашель и нарушение обоняния. При этом насморка может и не быть вовсе.

Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Без каких-либо явных проявлений болезни эти куряне находятся на домашнем карантине. Они - под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

Еще у 30 курян предварительные анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Для подтверждения они направлены в сертифицированный референс-центр в Москву. Эти куряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контакты.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU