Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: у умершего в больнице курянина коронавирус не подтвердился

8 Апр 2020 2020-04-08T18:22:45+03:00

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Как «КП» сообщала ранее, 6 апреля ночью в Курской инфекционной больнице скончался мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию. До Семашко мужчина находился на лечении в терапевтическом отделении БСМП. Врачей, контактировавшие с ним, примерно 27 человек, отправили на карантин.

На прошедшей онлайн-конференции по коронавирусу замгубернатора Курской области Ирина Хмелевская пояснила, что мужчина умер от тяжелой двусторонней пневмонии. Взятый у него в Курске анализ на COVID-19 показал положительный результат. Но в Москве он не подтвердился.

По состоянию на 8 апреля в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Без каких-либо явных проявлений болезни эти куряне находятся на домашнем карантине. Они под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

Еще у 30 курян предварительные анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Для подтверждения они направлены в сертифицированный референс-центр в столицу. Эти куряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контакты.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU