Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 апреля 2020 года составило три человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 апреля 2020 года – три человека. Новых случаев заражения инфекцией COVID-19 не выявлено. Медики оценивают состояние больных как удовлетворительное.
В области под медицинским наблюдением находятся 495 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 313 человек. В областной инфекционной больнице на изоляции находится 51 пациент с ОРВИ.
В регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Работающим курянам выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%, усилена его дезинфекция.
С 1 апреля временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Из-за коронавируса сокращено количество авиарейсов в Москву.
Коммунальщики работают в усиленном режиме. Дезинфекции подвергаются детские площадки, остановки, дворы и подъезды, контейнерные площадки и пешеходные переходы.
ИСТОЧНИК KP.RU