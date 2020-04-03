Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 апреля 2020 года составило три человека

3 Апр 2020 2020-04-03T01:00:04+03:00

В области под медицинским наблюдением находятся 495 человек Фото: Из архива "КП"

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 3 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 апреля 2020 года – три человека. Новых случаев заражения инфекцией COVID-19 не выявлено. Медики оценивают состояние больных как удовлетворительное.

В области под медицинским наблюдением находятся 495 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 313 человек. В областной инфекционной больнице на изоляции находится 51 пациент с ОРВИ.

В регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Работающим курянам выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%, усилена его дезинфекция.

С 1 апреля временно приостановлено действие льготных социальных проездных. Из-за коронавируса сокращено количество авиарейсов в Москву.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Дезинфекции подвергаются детские площадки, остановки, дворы и подъезды, контейнерные площадки и пешеходные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU