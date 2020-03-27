Карантин по коронавирусу в Курске: предпринимателям предложили наладить поставку товаров на дом

27 Март 2020 2020-03-27T14:06:18+03:00

Курянам рекомендуют не выходить из дома Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжает действовать карантин по коронавирусу

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В регионе вводят новые ограничительные меры в связи с угрозой коронавируса. В Курской области официально заболевших новой коронавирусной инфекцией нет, но всех волнует эпидемическая обстановка в стране и за ее пределами.

- В регионе усилены меры профилактики, согласно рекомендациям федерального центра они постоянно дополняются, введен режим повышенной готовности, - сообщили в администрации региона.

Чтобы не допустить завоза и распространения коронавирусной инфекции в Курской области, уже закрыты фитнес-центры, бассейны, ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые учреждения, места общественного питания.

Предпринимателям, рестораторам рекомендовано наладить работу по доставке товаров на дом, принимая заказы через интернет или по телефонам.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU