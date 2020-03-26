Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T18:52:48+03:00

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека

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Курянина, который контактировал с заболевшим новой коронавирусной инфекцией, выписали из инфекционной больницы имени Семашко. Все анализы, которые были сделаны ему, отрицательные.

По данным оперативного штаба на 15:30 26 марта, в Курской области ни одного заболевшего коронавирусной инфекцией не выявлено. Под медицинским наблюдением находится 311 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 119 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 18 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы. Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU